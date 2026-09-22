Polisi Dalami Kasus Perakit Bom asal Bandung Barat, Barang Bukti Diuji Forensik

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polda Jawa Barat masih mendalami kasus perakit bom berinisial MSA (25), warga Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang ditangkap setelah polisi menemukan sejumlah bom rakitan dan senjata.

MSA kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Polisi juga tengah menguji sejumlah barang bukti yang diamankan dari kediamannya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap lebih jauh aktivitas MSA, termasuk terkait bom yang dibuat dan diuji cobanya.

“Kami tengah lakukan uji forensik terhadap barang bukti yang diamankan,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Selain memeriksa barang bukti, penyidik akan meminta keterangan sejumlah saksi dan saksi ahli.

Polda Jabar juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk proses penanganan perkara tersebut.

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Kasus ini bermula dari patroli siber polisi yang menemukan grup WhatsApp bernama True Crime Community.

Grup tersebut beranggotakan 29 orang. MSA disebut menjadi salah satu anggota yang paling aktif.