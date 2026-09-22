SP2HP Ditreskrimum Polda Jabar: Juhana Akui Gelapkan Dana dan Berikan Cek Kosong!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana mulai menemukan titik terang.

‎Berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan nomor 1231 /IX/RES.1.11./2026/Ditreskrimum, penyidik menyebut terlapor mengakui telah menerima pembayaran dari BRI dan Bank Mandiri sebagaimana keterangan kedua pihak perbankan.

‎Namun, menurut dokumen itu, terlapor disebut belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Restu Mahkota Karya selaku pihak yang disebut sebagai korban.

‎Dalam keterangannya, terlapor disebut memberikan alasan bahwa dana yang diterima telah digunakan untuk keperluan operasional perusahaan.

‎Selain itu, terlapor disebut mengakui pernah memberikan cek kepada pihak terkait pada Agustus 2024 yang diduga tidak dapat dicairkan.

‎Keterangan tersebut masih merupakan bagian dari materi penyidikan dan akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh penyidik.

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‎Menanggapi hal tersebut, Juhana enggan berkomentar banyak soal surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

‎"Mangga dengan pengacara saya," singkat Juhana kepada jpnn.com saat dikonfirmasi soal SPHP nomor 1231 /IX/RES.1.11./2026/Ditreskrimum.