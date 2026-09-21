Begal di Baleendah Babak Belur Dihajar Warga, Tapi Sempat Diberi Makan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Viral video seorang pria diduga pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Pria berinisial S (29) itu babak belur setelah dikejar warga karena diduga membegal seorang pengendara motor.

Saat diamankan di rumah salah seorang kepala dusun (kadus), tangan S dalam kondisi terikat. Warga sempat memberinya makan sebelum polisi datang mengevakuasinya.

Aksi tersebut diketahui terjadi di Kampung Jatimekar, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (20/9/2026).

Polisi langsung bergerak melakukan penangkapan dan penyelidikan.

"Iya benar itu kejadiannya tadi malam sekitar jam 22.30 WIB. Sekarang pelaku inisial S (29) sudah kami amankan," kata Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki Rukmansyah saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).

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Peristiwa itu bermula saat korban inisial MA tengah berkendara untuk mengambil seragam kerja. Kemudian dalam perjalanan, secara tiba-tiba korban diikuti oleh pelaku berinisial S.

"Di tengah perjalanan, korban diikuti oleh pelaku berinisial SA hingga akhirnya dipepet dan dipaksa berhenti di lokasi yang sepi," ucapnya.