JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Bule Lansia Asal Belanda Ditemukan Tewas di Hotel Grand Preanger, Begini Penjelasan Polisi

Bule Lansia Asal Belanda Ditemukan Tewas di Hotel Grand Preanger, Begini Penjelasan Polisi

Senin, 21 September 2026 – 18:55 WIB
Bule Lansia Asal Belanda Ditemukan Tewas di Hotel Grand Preanger, Begini Penjelasan Polisi - JPNN.com Jabar
TKP penemuan jasad bule wanita yang tewas di bathub kamar hotel di Bandung, pada Minggu (20/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang perempuan lansia Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda atas nama Maria Suzanna (67), ditemukan tewas di kamar Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Minggu (20/9/2026).

Jasad Maria pertama kali ditemukan oleh kerabatnya, yang saat itu menginap di sebelah kamar korban.

Mereka masuk ke kamar korban melalui pintu connecting yang menghubungkan kedua kamar.

Baca Juga:

Namun, saat berada di dalam kamar, Maria tidak ditemukan. Ia justru mendapati karpet kamar dalam keadaan basah.

Curiga dengan kondisi tersebut, kerabat korban kemudian mencari sumber air yang membasahi karpet. Air tersebut ternyata berasal dari kamar mandi.

Saat dilakukan pengecekan, Maria ditemukan dalam kondisi terendam di dalam bathub yang airnya sudah meluap.

Baca Juga:

Kerabat korban kemudian meminta bantuan pihak hotel untuk mengevakuasi jasad Maria.

Pihak hotel bersama kerabat korban selanjutnya membawa perempuan tersebut ke rumah sakit terdekat.

Seorang WNA asal Belanda ditemukan tewas di bathub kamar mandi hotel di Kota Bandung. Polisi ungkap hasil pemeriksaan sementara.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   satreskrim polrestabes bandung akbp anton wna tewas wna tewas di bathub hotel bandung bule tewas di hotel penemuan mayat bule wna asal belanda di bathub bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU