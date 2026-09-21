Bule Lansia Asal Belanda Ditemukan Tewas di Hotel Grand Preanger, Begini Penjelasan Polisi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang perempuan lansia Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda atas nama Maria Suzanna (67), ditemukan tewas di kamar Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Minggu (20/9/2026).

Jasad Maria pertama kali ditemukan oleh kerabatnya, yang saat itu menginap di sebelah kamar korban.

Mereka masuk ke kamar korban melalui pintu connecting yang menghubungkan kedua kamar.

Namun, saat berada di dalam kamar, Maria tidak ditemukan. Ia justru mendapati karpet kamar dalam keadaan basah.

Curiga dengan kondisi tersebut, kerabat korban kemudian mencari sumber air yang membasahi karpet. Air tersebut ternyata berasal dari kamar mandi.

Saat dilakukan pengecekan, Maria ditemukan dalam kondisi terendam di dalam bathub yang airnya sudah meluap.

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Kerabat korban kemudian meminta bantuan pihak hotel untuk mengevakuasi jasad Maria.

Pihak hotel bersama kerabat korban selanjutnya membawa perempuan tersebut ke rumah sakit terdekat.