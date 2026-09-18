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Bermodal Tutorial YouTube, Oknum ASN Kementerian PU Belajar Menanam Ganja Mandiri

Jumat, 18 September 2026 – 19:55 WIB
Bermodal Tutorial YouTube, Oknum ASN Kementerian PU Belajar Menanam Ganja Mandiri - JPNN.com Jabar
Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana saat ditemui dalam penggerebekan rumah yang menanam ganja di Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Internet ternyata menjadi tempat AS (49) belajar menanam ganja secara mandiri.

Pria tersebut disebut mempelajari cara membudidayakan tanaman ganja hanya bermodalkan video tutorial yang ditontonnya melalui YouTube.

Pengetahuan yang diperolehnya dari internet kemudian dipraktikkan di rumahnya yang berada di kawasan Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Kabupaten Bandung.

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Polisi menemukan puluhan tanaman ganja yang ditanam AS di area belakang rumah saat melakukan penggerebekan pada Jumat (18/9/2026).

Tanaman tersebut tidak dibiarkan tumbuh begitu saja. AS menggunakan pot sebagai media tanam dan memanfaatkan lampu UV untuk membantu proses perawatannya.

Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, AS mengaku mulai menanam ganja sejak Mei 2026.

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"Yang bersangkutan ini sudah menanam dari bulan Mei," kata Oliestha saat ditemui.

Selama sekitar empat bulan, aktivitas tersebut terus dilakukan hingga jumlah tanaman yang berada di lokasi mencapai sekitar 50 batang.

Bermodal internet, AS, Oknum ASN Kementerian PU belajar menanam ganja sendiri. Polisi menemukan sekitar 50 batang tanaman di belakang rumahnya.
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