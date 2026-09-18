BK DPRD Kota Bogor Buka Suara soal Dugaan Kasus Hukum yang Menyeret Juhana

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor Safrudin Bima buka suara terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan melibatkan anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Golkar, Juhana.

Safrudin mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara mendalam persoalan tersebut. Ia menyebut informasi mengenai dugaan kasus itu juga baru diketahuinya.

Oleh karena itu, Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor akan terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada Juhana sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Kami belum paham dan belum mendalami persoalannya dan baru tahu juga. Kami akan coba konfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Safrudin.

BK DPRD Kota Bogor Akan Dalami Persoalan

Safrudin menegaskan, pihaknya belum dapat menyimpulkan persoalan yang dikaitkan dengan Juhana.

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Menurut dia, BK akan mencermati perkembangan kasus tersebut sekaligus meminta penjelasan langsung dari yang bersangkutan.

“Belum tahu ya, tetapi yang pasti kami akan coba mendalami persoalannya sambil mencermati perkembangan,” ujarnya.