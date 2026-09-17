Polisi Tangkap Kaka Beradik Pencetak Uang Palsu di Bandung, Produksi Ratusan Juta Dalam Seminggu

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Modus pemalsuan uang semakin tidak masuk diakal. Di Kabupaten Bandung, dua orang kakak beradik nekat memproduksi uang palsu (upal) bermodal kertas kue hingga berhasil mencetak angka fantastis mencapai Rp300 juta.

Aksi nekat dua bersaudara berinisial M alias Ronal dan adiknya, S, itu akhirnya terhenti setelah digerebek jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung di rumah kontrakan pelaku di wilayah Kecamatan Ciparay.

Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Dwi Rio Andrian mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan warga sekitar terhadap aktivitas di rumah kontrakan tersangka yang selalu tertutup rapat.

"Jadi ada satu rumah kontrakan yang dicurigai tertutup, dilihat mencurigakan. Sehingga kami melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan bahwa terdapat yang memproduksi uang palsu," kata Dwi dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Kamis (17/9/2026).

Mendapat bukti awal yang kuat, polisi langsung bergerak cepat menyergap kontrakan tersebut. Kedua tersangka pun dibuat tak berkutik saat diamankan petugas.

"Kedua pelaku ini kakak beradik," ucap dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya baru menjalankan bisnis haramnya selama sepekan. Seluruh proses produksi upal dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat komputer dan mesin cetak (printer) sederhana di dalam kontrakan.

"Seminggu terakhir ini mereka memproduksi atau menghasilkan Rp300 juta uang palsu. Dari Rp300 juta itu sudah mencoba diedarkan sebanyak Rp1 juta," tuturnya.