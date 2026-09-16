Satpol PP dan Polres Metro Depok Amankan 1.972 Botol Miras dalam Penertiban

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bersama Polres Metro Depok mengamankan ribuan botol minuman beralkohol dalam penertiban penjualan minuman keras (miras) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan di sejumlah wilayah Kota Depok.

Dalam keterangan yang disampaikan, jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 1.972 botol.

Namun, rincian barang bukti dari empat lokasi yang disebutkan dalam laporan berjumlah 1.789 botol. Perbedaan jumlah tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang.

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Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 dan Perda Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008.

Kepala Satpol PP Kota Depok Dede Hidayat mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Penertiban ini kami lakukan sebagai tindak lanjut dari laporan warga terkait adanya penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kami mengamankan barang bukti dari sejumlah lokasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Dede.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menyasar sejumlah toko yang diduga menjual minuman beralkohol secara tidak sesuai ketentuan.

Salah satu lokasi yang ditertibkan adalah Toko Teguh di Jalan Duta Pelni, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 814 botol minuman beralkohol.