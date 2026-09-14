Tabrak Ojol Saat Menyeberang, Wanita di Depok Jadi Korban Penganiayaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perempuan berinisial AG (50), yang berprofesi sebagai guru renang, diduga menjadi korban penganiayaan oleh pengemudi ojek online (ojol) di Jalan Pulo Jaya, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Peristiwa tersebut diduga bermula ketika AG tidak sengaja menabrak pengemudi ojol yang hendak menyeberang jalan.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam pada tubuh dan robekan pada bagian bibir.

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Berdasarkan keterangan awal korban, insiden terjadi saat AG sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi kerjanya.

Kondisi jalan yang relatif sepi membuat korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi.

Pada saat bersamaan, seorang pengemudi ojol hendak menyeberang jalan.

Pengemudi tersebut disebut sudah berada di tengah jalan ketika AG melintas. Korban mengaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengereman mendadak.

Setelah terjadi benturan, pengemudi ojol tersebut diduga tersulut emosi dan memukul wajah AG menggunakan tangan kosong.