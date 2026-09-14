JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Tabrak Ojol Saat Menyeberang, Wanita di Depok Jadi Korban Penganiayaan

Tabrak Ojol Saat Menyeberang, Wanita di Depok Jadi Korban Penganiayaan

Senin, 14 September 2026 – 18:00 WIB
Tabrak Ojol Saat Menyeberang, Wanita di Depok Jadi Korban Penganiayaan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Ilustrasi Foto: Dok JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perempuan berinisial AG (50), yang berprofesi sebagai guru renang, diduga menjadi korban penganiayaan oleh pengemudi ojek online (ojol) di Jalan Pulo Jaya, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Peristiwa tersebut diduga bermula ketika AG tidak sengaja menabrak pengemudi ojol yang hendak menyeberang jalan.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam pada tubuh dan robekan pada bagian bibir.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan awal korban, insiden terjadi saat AG sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi kerjanya.

Kondisi jalan yang relatif sepi membuat korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi.

Pada saat bersamaan, seorang pengemudi ojol hendak menyeberang jalan.

Baca Juga:

Pengemudi tersebut disebut sudah berada di tengah jalan ketika AG melintas. Korban mengaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengereman mendadak.

Setelah terjadi benturan, pengemudi ojol tersebut diduga tersulut emosi dan memukul wajah AG menggunakan tangan kosong.

Pengendara motor di Beji, Depok, diduga dianiaya pengemudi ojol usai kecelakaan. Polisi menyelidiki kasus dan mencari terduga pelaku
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan kota depok ojol pengendara motor kecelakaan lalu lintas jalan pulo jaya kecamatan beji polsek beji

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU