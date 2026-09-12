JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Pria di Depok Curi Mobil, Hasil Uangnya Buat Beli Motor

Pria di Depok Curi Mobil, Hasil Uangnya Buat Beli Motor

Sabtu, 12 September 2026 – 12:12 WIB
Pria di Depok Curi Mobil, Hasil Uangnya Buat Beli Motor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pencurian Sepeda Motor (Curanmor). Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi US mencuri mobil Toyota Kijang di Jalan Poncol Bawah, Pancoran Mas, Kota Depok, berujung pada penangkapan oleh polisi.

Adapun yang cukup menarik, mobil hasil curian tersebut dijual pelaku hanya seharga Rp4 juta.

Uang dari transaksi itu kemudian digunakan untuk membeli sepeda motor dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, kasus pencurian tersebut terungkap setelah korban mendapati mobil miliknya raib dari belakang rumah.

Peristiwa itu diketahui korban pada pagi hari. Curiga mobilnya dicuri, korban kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi.

"Dari rekaman CCTV terlihat mobil tersebut melintas di sekitar pos satpam. Diduga kendaraan dibawa pelaku setelah merusak bagian kunci kontak," kata Made.

Baca Juga:

Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Polisi kemudian mengidentifikasi pria yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Polisi amankan pelaku pencurian mobil di Depok, diketahui mobil curian tersebut dijual di Facebook seharga Ro 4 juta
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok aksi pencurian maling mobil

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU