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Polisi Tetapkan Oknum Guru di SMAN 1 Pamanukan Tersangka Pelecehan Seksual

Jumat, 11 September 2026 – 20:25 WIB
Polisi Tetapkan Oknum Guru di SMAN 1 Pamanukan Tersangka Pelecehan Seksual - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUBANG - Polres Subang menetapkan seorang oknum guru di SMAN 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswi.

Tersangka saat ini ditahan di Mapolres Subang untuk dimintai keterangan.

"AT oknum tenaga pengajar di Subang telah ditetapkan tersangka," kata Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto di Subang, Jumat (11/9/2026).

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Ia menuturkan peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap siswi SMAN 1 Pamanukan diduga terjadi di ruang guru. Pihaknya tengah melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan.

"Peristiwa tersebut (dugaan pelecehan seksual) terjadi di ruang guru SMAN 1 Pamanukan," ungkap dia.

Pihaknya telah mengamankan tersangka dan sejumlah barang bukti.

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Ia memastikan penanganan kasus dilakukan sesuai tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, meningkatkan pengawasan. Serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui atau menemukan adanya dugaan tindak kekerasan terhadap anak.

Polres Subang menetapkan oknum guru SMAN 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap siswi.
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TAGS   dugaan pelecehan seksual polres subang pelecehan seksual guru sman 1 pamanukan pelecehan guru pelecehan seksual siswi

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