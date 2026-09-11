Nekat Sembunyi di Atap Toko, Maling Bobol Laci Kasir dan Bawa Kabur Uang Puluhan Juta di Majalaya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang pria berinisial R nekat bersembunyi di atas genteng sebuah toko di Majalaya, Kabupaten Bandung, demi menggasak uang puluhan juta rupiah.

R diam-diam masuk ke Rumah Sosis Baso (RSB) di Jalan Alun-Alun Timur, Kecamatan Majalaya, pada Sabtu (1/8/2026) malam dengan berpura-pura sebagai pembeli.

Setelah berada di dalam toko, R naik ke lantai dua. Dia kemudian memanjat ke atap genteng dan bersembunyi hingga situasi dianggap aman untuk melancarkan aksinya.

Baca Juga: Wuling Perkenalkan Aira EV di GIIAS Bandung 2026

Kapolsek Majalaya Kompol Asep Dedi mengatakan peristiwa pencurian terjadi pada Minggu (2/8). Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan setelah menerima laporan dari pihak toko.

"Iya telah terjadi pencurian di Raja Sosis Baso, di Alun-alun Majalaya. Pelaku bobol brangkas laci kasir dan membawa uang senilai Rp30 juta," kata Asep saat dikonfirmasi, Jumat (11/9).

Kasus tersebut diketahui ketika dua karyawan toko berinisial A dan H yang sedang tertidur di kamar karyawan lantai dua mendengar suara pintu gerbang dibuka.

Baca Juga: DLHK Depok Uji Kualitas Lingkungan di Sekitar Pabrik Plastik di Tapos

Keduanya kemudian mengecek toko dan mendapati pintu gerbang sudah terbuka. Setelah diperiksa, uang yang tersimpan di laci kasir ternyata telah raib.

"Setelah itu saksi A dan H melakukan pengecekan. Terlihat pintu gerbang sudah terbuka dan uang senilai Rp31 juta yang ada di laci kasir semuanya hilang," ujarnya.