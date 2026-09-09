Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Mayat Wanita Terbungkus Kardus di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi menyampaikan perkembangan kasus mayat terbungkus kardus yang ditemukan di Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Selasa (1/9/2026).

Korban bernama Siti Maemunah (41 tahun) diketahui telah meninggal dunia dua hari sebelum jasadnya ditemukan di sisi Jalan Terusan Suryani.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan temuan ini berasal dari hasil keterangan SDS (31), yang diduga membungkus jenazah korban dengan kardus.

Ia menyebut, korban meninggal pada Minggu (30/8).

"Jadi meninggalnya itu hari Minggu menurut keterangan dia," kata Anton saat ditemui di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (9/9).

Menurut Anton, dugaan sementara SDS kemudian berencana membuang jenazah korban. Agak aksinya tidak diketahui, tersangka membungkus mayat korban menggunakan kardus.



Mayat tersebut kemudian dibawa dengan mobil pikap yang dipesan melalui aplikasi jasa pengiriman barang instan. Namun dalam perjalanannya, sopir pikap mencurigai isi kardus tersebut dan meminta SDS keluar dari mobil beserta paketnya.

"Dia berencana mau membawa mayat itu, mau dia buang keluar itu udah hari Selasa," tutur dia.

SDS pun meletakkan kardus berisi jenazah korban di sisi Jalan Terusan Suryani dan pergi dari lokasi tersebut. Tak berselang lama, terungkap bahwa paket tersebut berisi jenazah wanita.