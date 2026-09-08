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Polisi Gagalkan Pengiriman 18 Kg Ganja dari Bogor ke Sidoarjo

Selasa, 08 September 2026 – 20:00 WIB
Polisi Gagalkan Pengiriman 18 Kg Ganja dari Bogor ke Sidoarjo - JPNN.com Jabar
Ilustrasi narkoba atau narkotika jenis ganja. Foto; Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis ganja yang akan dikirim dari Kota Bogor, Jawa Barat, menuju Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MDF, 25 tahun. Dari tangan tersangka, polisi menyita ganja kering dengan berat total 18,05 kilogram.

Wakapolresta Bogor Kota AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis ganja.

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Paket tersebut diketahui berada di salah satu bus PO Murni di Terminal Bubulak, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

“Menerangkan adanya paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis ganja di salah satu bus PO Murni di Terminal Bubulak,” kata Arie.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan dengan metode controlled delivery untuk mengetahui pemilik sekaligus penerima paket.

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Penyelidikan dilakukan terhadap paket yang dikirim dari Kota Bogor dengan tujuan Sidoarjo, Jawa Timur.

Polisi Ikuti Pengiriman Paket ke Sidoarjo

Polresta Bogor Kota menggagalkan pengiriman 18,05 kilogram ganja dari Bogor ke Sidoarjo. Seorang pria berinisial MDF ditangkap sebagai penerima paket
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TAGS   kota bogor narkoba peredaran narkoba jasa ekspedisi ganja polresta bogor kota narkotika terminal bubulak controlled delivery narkoba

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