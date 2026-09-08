JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Berkas Perkara Rampung, Polda Jabar Serahkan Taufik Hidayat ke Kejaksaan

Berkas Perkara Rampung, Polda Jabar Serahkan Taufik Hidayat ke Kejaksaan

Selasa, 08 September 2026 – 12:00 WIB
Berkas Perkara Rampung, Polda Jabar Serahkan Taufik Hidayat ke Kejaksaan - JPNN.com Jabar
Tersangka penganiayaan dan penyekapan, Taufik Hidayat, saat dibawa dari Gedung Dittahti Polda Jabar ke Kejari Kabupaten Bandung, Selasa (8/9/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar merampungkan berkas penyidikan kasus penyekapan dan penganiayaan dengan tersangka Taufik Hidayat (31 tahun).

Tersangka dan seluruh barang bukti, diserahkan dari Polda Jabar ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada Selasa (8/9/2026).

"Hari ini, kami Direktorat PPA PPO Polda Jabar akan melaksanakan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap terhadap tersangka TH beserta barang bukti," kata Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Utari di Gedung Dittahti Polda Jabar.

Baca Juga:

Dalam kasus ini, Taufik melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR. Tindak kekerasan dilakukan tersangka selama hampir tiga tahun sejak tahun 2024.

Hasil penyidikan, Taufik Hidayat pasal disangkakan melanggar kesatu Pasal 13 Jo Pasal 15 aya (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidan Kekerasan Seksual.

Kedua, Pasal 451 Jo Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca Juga:

Ketiga, Pasal 468 ayat (1) J Pasal 126 ayat (2) Jo Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Semua pasal yang kami sangkakan diakomodir oleh jaksa, dan ada tambahan seperti yang rilis sebelumnya, ada pemberatan. Semua diakomodir oleh jaksa. Jadi, kami sekali lagi terima kasih sehingga penyidikan ini berjalan lancar. Jadi, mari sama-sama kita ikuti bersama, semoga sampai sidang nanti berjalan lancar," jelasnya.

Polda Jabar menyerahkan tersangka penyekapan Taufik Hidayat ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, setelah berkas dinyatakan lengkap.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penyekapan pelimpahan berkas perkara kejari kabupaten bandung penganiayaan sadis taufik hidayat penyerahan tersangka YTR

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU