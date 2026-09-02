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Kepergok Curi Motor di Depok, Pelaku Diamankan hingga Ditelanjangi Warga

Rabu, 02 September 2026 – 19:00 WIB
Kepergok Curi Motor di Depok, Pelaku Diamankan hingga Ditelanjangi Warga - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencuri ditangkap polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria diduga hendak mencuri sepeda motor di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, pada Rabu (2/9) sekitar pukul 04.00 WIB.

Aksi tersebut diketahui warga setelah pemilik sepeda motor terbangun dan menyadari kendaraannya tengah dibawa oleh pelaku.

Katim Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok, Ipda I Ketut Suwinta, mengatakan saat kejadian pemilik sepeda motor tengah beristirahat di sebuah rumah.

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Kemudian, sebuah sepeda motor yang ditumpangi tiga orang melintas di lokasi. Mereka diduga melihat sepeda motor milik korban.

"Ada satu motor berbonceng tiga melintas dan melihat korban sedang tertidur," kata I Ketut.

Salah seorang pelaku kemudian diduga mendorong sepeda motor milik korban sejauh kurang lebih 50 meter.

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Korban yang terbangun kemudian menyadari sepeda motornya dibawa. Ia langsung berteriak meminta pertolongan.

"Warga yang mendengar pun langsung ikut mengejar dan menangkap pelaku," ujarnya.

Seorang pria diduga hendak mencuri motor di Jalan Margonda Raya, Depok. Aksinya kepergok korban dan warga hingga satu pelaku berhasil diamankan
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