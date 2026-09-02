Kesaksian Sopir Pikap, Angkut Kardus Berisi Paket Mayat Perempuan di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jasad wanita berinisial SM (41 tahun) yang ditemukan terbungkus kardus di Babakan Ciparay, Kota Bandung ternyata sempat diangkut menggunakan mobil pikap bernomor polisi D 8683 EV.

Terduga pelaku, SDS (31), menyewa jasa ekspedisi online tersebut untuk membawa jenazah korban.

Sopir mobil pikap, Tegar, mengatakan, sekitar pukul 10.00 WIB, dia mendaoat orderan dari kawasan Andir dengan tujuan kawasan Kopo.

Dia tak menaruh rasa curiga sejak awal menjemput tersangka dengan mayat yang sudah dibungkus kardus itu.

Kata Tegar, paket tersebut berukuran besar dan diletakkan di sisi jalan. Karena berat, Tegar diminta untuk membantu mengangkat paket yang berisi mayat perempuan.

"Waktu naikin kan saya belum curiga itu-itu ya. Jadi saya bantu kayak sedikit ngangkat dikit gitu buat naikin," kata Tegar di Mapolrestabes Bandung, Selasa (1/9/2026) malam.

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Tegar pun memajukan kendaraannya. Dalam perjalanan, ia mencium bau aneh yang lama-lama menganggu indra penciumannya.

Akhirnya dia menanyakan isi paket tersebut kepada SDS.