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KPK Dalami Pengadaan Smartboard dalam Kasus Dugaan Korupsi Disdik Kabupaten Bogor

Rabu, 02 September 2026 – 14:00 WIB
KPK Dalami Pengadaan Smartboard dalam Kasus Dugaan Korupsi Disdik Kabupaten Bogor - JPNN.com Jabar
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan papan interaktif digital atau smartboard dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengadaan smartboard atau interactive flat panel (IFP) menjadi salah satu pengadaan yang tengah ditelusuri penyidik.

"Salah satunya pengadaan soal 'smartboard' atau 'interactive flat panel'," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

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Selain pengadaan smartboard, penyidik KPK masih mendalami sejumlah pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

"Tentunya juga penyidik masih mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan," ujar Budi.

KPK Geledah Kantor Disdik Kabupaten Bogor

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Sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Disdik Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dokumen tersebut selanjutnya didalami untuk menelusuri pengadaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, termasuk pengadaan smartboard atau IFP.

KPK mendalami pengadaan smartboard atau interactive flat panel dalam penyidikan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
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