JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung Ringkus 20 Pelaku Kejahatan Jalanan

Operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung Ringkus 20 Pelaku Kejahatan Jalanan

Selasa, 01 September 2026 – 18:16 WIB
Operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung Ringkus 20 Pelaku Kejahatan Jalanan - JPNN.com Jabar
Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi, Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin, dan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (1/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung meringkus 20 orang tersangka tindak pidana kejahatan jalanan dalam pelaksanaan Operasi Libas Lodaya 2026.

Dari operasi yang digelar selama 10 hari, polisi berhasil mengungkap 19 kasus kejahatan C3. 

Operasi khusus kewilayahan Libas Lodaya 2026 digelar serentak sejak 18 Agustus hingga 27 Agustus 2026. 

Baca Juga:

Fokus operasi menyasar tiga tindak kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi menegaskan, operasi ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam memberantas tindak kriminalitas jalanan serta memberikan rasa aman bagi warga Kota Kembang.

"Perlu kami jelaskan bahwa operasi ini sudah berjalan selama 10 hari, dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Agustus. Dari 10 hari tersebut, ada tiga kejahatan yang kami ungkap yaitu curat, curanmor, dan curas. Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 orang tersangka," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Senin (1/9/2026).

Baca Juga:

Dalam pelaksanaan Operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung mengerahkan kekuatan terpadu sebanyak 101 personel gabungan.

Unsur personel tersebut terdiri dari Satreskrim, Sat Binmas, Sat Resnarkoba, hingga personel jajaran Polsek.

Polrestabes Bandung mengungkap 19 kasus C3 dan meringkus 20 tersangka dalam Operasi Libas Lodaya 2026 yang digelar selama 10 hari.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polrestabes bandung kejahatan jalanan tindak kejahatan jalanan kejahatan jalanan di bandung operasi libas lodaya operasi libas lodaya 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU