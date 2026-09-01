Polisi: Mayat Terbungkus Kardus di Babakan Ciparay Bandung Diduga Korban Pembunuhan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi menyelidiki penemuan mayat terbungkus kardus di halaman luar sebuah bangunan di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, RW 05, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Cipatray, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Mayat tersebut ditemukan dengan kondisi terbungkus kardus mirip paket oleh warga sekitar.

Setelah jasad dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi, tim Inafis bergerak ke RT 03 RW 03, Jalan Halte Selatan, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir.

Di sana, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kamar kos terduga pelaku.

Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan, penyidik telah menerima laporan terkait penemuan mayat perempuan terbungkus kardus di halaman luar bangunan.

Ia menyebut, korban berjenis kelamin perempuan usia 30 tahun.

"Ya pada hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026, sekitar pukul 11.00 WIB di RW 05, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, telah ditemukan sesosok mayat yang terbungkus oleh kardus," kata Kurniawan ditemui di lokasi kejadian.

Hasil penyelidikan awal dan olah TKP, korban diduga merupakan korban pembunuhan.