KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Disdik Kabupaten Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik saat ini masih berfokus mendalami proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

“Sampai dengan saat ini, penyidik masih fokus untuk melakukan pendalaman terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Disdik Kabupaten Bogor,” kata Budi.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kantor Disdik Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8).

Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengamankan alat bukti dan petunjuk yang dinilai relevan dengan perkara tersebut.

“Penggeledahan tersebut dalam rangka untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” ujar Budi.

KPK Belum Ungkap Dinas Lain dalam Perkara Pengadaan

Pernyataan KPK tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor hanya berkaitan dengan Disdik atau juga mencakup organisasi perangkat daerah lainnya.