JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Disdik Kabupaten Bogor

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Disdik Kabupaten Bogor

Senin, 31 Agustus 2026 – 17:00 WIB
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Disdik Kabupaten Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik saat ini masih berfokus mendalami proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

“Sampai dengan saat ini, penyidik masih fokus untuk melakukan pendalaman terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Disdik Kabupaten Bogor,” kata Budi. 

Baca Juga:

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kantor Disdik Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8).

Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengamankan alat bukti dan petunjuk yang dinilai relevan dengan perkara tersebut.

“Penggeledahan tersebut dalam rangka untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” ujar Budi.

Baca Juga:

KPK Belum Ungkap Dinas Lain dalam Perkara Pengadaan

Pernyataan KPK tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor hanya berkaitan dengan Disdik atau juga mencakup organisasi perangkat daerah lainnya.

KPK mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Disdik Kabupaten Bogor setelah melakukan penggeledahan. Simak perkembangan kasusnya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kpk komisi pemberantasan korupsi OTT KPK Kabupaten BOgor kpk geledah disdik kabupaten bogor korupsi pengadaan barang dan jasa korupsi disdik kabupaten bogor penggeledahan KPK Bogor korupsi Bappenda Kabupaten Bogor KPK geledah Bappenda Kabupaten Bogor BKPSDM Kabupaten Bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU