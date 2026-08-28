Polisi Tangkap Pria Penganiaya Lansia di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polsek Buahbatu mengamankan seorang pria berinisial T (38 tahun) terkait dugaan pemukulan dan ancaman terhadap Ukar Bangkit (68 tahun), seorang tambal ban di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 13.20 WIB.

Peristiwa ini berawal saat korban memberikan pertolongan kepada seorang perempuan yang terjatuh di sekitar lokasi. T datang dan diduga melakukan pemukulan terhadap korban hingga mengalami luka di bagian mulut.

Sekitar 30 menit kemudian, T diduga kembali ke lokasi dan melakukan pemukulan, serta mengarahkan benda mirip senjata pistol kepada korban. Selain itu, T juga menyampaikan kata-kata ancaman.

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Petugas pun melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap korban, saksi, serta terduga pelaku.

"Kami memastikan setiap informasi ditindaklanjuti berdasarkan fakta," kata Kapolsek Buahbatu, Kompol Rezky Kurniawan saat dikonfirmasi, Jumat (28/8).

Hasil pemeriksaan awal, Rezky memastikan benda yang diduga senjata itu merupakan korek api yang menyerupai pistol, dan bukan senjata api.

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"Benda yang menyerupai pistol telah diperiksa dan diketahui bukan senjata api," ucapnya.

Rezky mengungkapkan, pihaknya masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan T itu.