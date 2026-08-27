Polisi Tangkap Pencuri Kotak Amal di Masjid Raya Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial MTH ditangkap polisi gegara diduga mencuri kotak amal di Masjid Raya Bandung, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Rabu (26/8/2026).

Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap motif terduga pelaku melancarkan aksinya.

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat MTH masuk ke dalam masjid seorang diri.

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Dia berjalan dengan hati-hati sembari memastikan situasi aman dan terkendali.

Setelah dipastikan aman, ia tampak memeriksa beberapa kotak amal. Salah satunya berhasil dibawa kabur.

Aksi pencurian itu kemudian diketahui oleh petugas masjid.

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"Pelaku diamankan petugas masjid pada hari Rabu sekitar pukul 21.00 WIB," kata Kanit Reskrim Polsek Regol, Iptu Budi, saat dikonfirmasi, Kamis (27/8).

Petugas masjid kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan menyerahkan terduga pelaku untuk diproses secara hukum.