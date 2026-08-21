Manfaatkan Rumah Kosong, Pria di Depok Gasak 11 Keping Emas Milik Tetangganya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengamankan seorang pria berinisial RR yang diduga mencuri perhiasan emas dari rumah tetangganya di Jalan Waru III, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam aksinya, RR diduga membawa kabur 11 keping emas dengan total berat 26 gram serta lima buah perhiasan emas milik korban.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan pencurian tersebut terjadi pada Selasa (18/8) sekitar pukul 06.30 WIB.

Pelaku diduga memanfaatkan kondisi rumah korban yang sedang kosong karena ditinggal pulang kampung.

"Pelaku memanfaatkan situasi rumah yang sedang kosong, kemudian masuk melalui jendela kemudian mengambil barang berharga milik korban," kata Hendra.

Hendra menjelaskan, korban baru mengetahui rumahnya menjadi sasaran pencurian setelah kembali dari bepergian.

Saat tiba di rumah, korban mendapati kondisi sejumlah bagian rumah dalam keadaan berantakan.

Kursi dan meja makan ditemukan berada di dalam kamar, sedangkan hordeng jendela kamar juga dalam kondisi tidak seperti semula.