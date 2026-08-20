Dua Potongan Betis Ditemukan, Polisi Telusuri Bagian Tubuh Korban yang Belum Ditemukan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua potongan kaki bagian betis kembali ditemukan di Kali Grogol, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026) sore.

Polisi menduga potongan tubuh tersebut berkaitan dengan kasus mutilasi yang terjadi di Kota Depok.

Potongan tubuh itu ditemukan di sekitar kawasan dekat Kodim 05/08 Depok.

Temuan terbaru tersebut menambah rangkaian pencarian bagian tubuh korban yang sebelumnya diduga dibuang oleh pelaku ke sejumlah lokasi.

Katimsus 2 Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel mengatakan, dalam kasus tersebut pelaku mengaku memotong bagian kaki korban menjadi empat bagian.

"Ya untuk mutilasinya sendiri memang dari awal itu bagian besarnya dua. Bagian atas dan bagian bawah. Kemudian dari bagian bawah itu dipotong menjadi empat bagian. Bagian paha dan bagian betis," kata Breggy.

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Sebelumnya, petugas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Kota Depok menemukan potongan tubuh yang diduga merupakan bagian paha korban.

Pada Kamis (20/8), petugas kembali menemukan dua potongan bagian betis. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu bagian paha lainnya yang belum ditemukan.