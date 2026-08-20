Dua Potongan Kaki Ditemukan di Kali Grogol Mampang, Polisi Lakukan Identifikasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Potongan tubuh manusia kembali ditemukan di aliran Kali Grogol, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026) sore. Kali ini, petugas menemukan dua potongan kaki bagian betis.

Lokasi penemuan berada di sekitar kawasan dekat Kodim 05/08 Depok. Penemuan tersebut terjadi sehari setelah petugas menemukan potongan paha manusia di lokasi yang sama.

Katimsus 2 Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel mengatakan, dua potongan kaki tersebut ditemukan pada Kamis sore.

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"Penemuannya tanggal 20 Agustus. Sehari setelah penemuan yang kemarin, penemuan paha. Hari ini penemuan kaki bagian betis satu pasang," kata Breggy di lokasi.

Breggy mengatakan, pihak kepolisian menduga potongan tubuh yang ditemukan tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan dan mutilasi yang sebelumnya terjadi di Kota Depok.

"Kami duga ini milik korban," ujarnya.

Dibawa ke RS Polri untuk Identifikasi

Setelah dievakuasi dari lokasi, dua potongan kaki tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.