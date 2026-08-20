Polisi Buru Pencuri 2 TV Hotel di Bandung, Aksinya Terekam CCTV

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tindak pidana pencurian terjadi di salah satu hotel di Jalan Soekarno, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Seeorang pengunjung berjenis kelamin laki-laki mencuri dua unit televisi dari kamar Hotel WYNS.

Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan, aksi pencurian itu terekam CCTV hotel dan polisi melakukan penyelidikan.

Dalam rekaman tampak pelaku yang mengenakan masker dan topi, keluar dari kamar dan membawa satu unit televisi.

Aksi pencurian itu, kata Kurniawan, terjadi pada 16 dan 17 Agustus 2026.

Kronologinya, pelaku datang dan cek in kamar hotel pada Minggu (16/8/2026) sore, kemudian malam harinya keluar dari kamar dengan membawa televisi menggunakan tas besar.

"Awalnya pelaku datang pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026 sekira pukul 16.30 WIB untuk melakukan cek in di Hotel WYNS, kemudian sekitar pukul 19.30, pelaku keluar dari kamar nomor 501 dengan membawa televisi menggunakan tas besar menuju parkiran kendaraan hotel," kata Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

Tidak berhenti di situ, pelaku kembali mencuri televisi lainnya dar8 kamar lain di keesokan hari.