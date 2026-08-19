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JPNN.com Jabar Kriminal Geger! Petugas SDA Temukan Potongan Tubuh Saat Bersihkan Kali Grogol Depok

Geger! Petugas SDA Temukan Potongan Tubuh Saat Bersihkan Kali Grogol Depok

Rabu, 19 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Geger! Petugas SDA Temukan Potongan Tubuh Saat Bersihkan Kali Grogol Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi garis polisi. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Petugas Sumber Daya Air (SDA) Kota Depok menemukan benda yang diduga merupakan potongan tubuh manusia saat membersihkan aliran Kali Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (19/8/2026).

Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut.

Katimsus 2 Polda Metro Jaya, Ipda Breggy Yesaya Imanuel, mengatakan temuan tersebut bermula ketika dua petugas SDA sedang melakukan pembersihan di aliran sungai wilayah Limo.

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"Jadi hari ini tanggal 19 Agustus 2026, dua orang petugas dari SDA Limo melakukan pembersihan di Sungai Limo. Kemudian ditemukanlah ada potongan tubuh, diduga bagian kaki, dan hanya sepotong saja," ujar Breggy, Rabu (19/8).

Setelah menemukan benda yang diduga potongan tubuh tersebut, petugas SDA kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Polisi bersama Unit Identifikasi Polda Metro Jaya kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan awal terhadap temuan tersebut.

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"Lalu kami menindaklanjuti, kami datang beserta dengan Unit Identifikasi dari Polda Metro Jaya," katanya.

Breggy mengatakan temuan tersebut kemudian dibawa ke bagian forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas SDA menemukan benda yang diduga potongan tubuh di Kali Grogol, Limo, Depok. Polisi membawa temuan tersebut ke RS Polri untuk pemeriksaan forensik
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