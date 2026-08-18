Kapolsek dan Danramil Cicalengka Terpukul saat Lerai Keributan Karnaval Kemerdekaan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Keributan terjadi dalam kegiatan Karnaval Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada Senin (17/8/2026).

Dalam insiden tersebut, Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat dan Danramil Cicalengka Kapten Inf Sumarna diduga menjadi korban pemukulan saat berupaya melerai keributan antarpeserta karnaval.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.45 WIB di depan Kantor Kecamatan Cicalengka. Saat itu, rombongan Karnaval Desa Tenjolaya hendak melintas di podium Forkopimcam untuk mengikuti penilaian.

Namun, ketika rombongan berada di sekitar podium, tiba-tiba terjadi keributan antarpeserta karnaval.

Melihat situasi tersebut, Kapolsek Cicalengka bersama Danramil Cicalengka turun dari podium untuk mengamankan dan melerai keributan.

Alih-alih mereda, situasi justru semakin memanas. Kapolsek dan Danramil diduga menjadi sasaran pemukulan oleh sejumlah peserta karnaval.

Baca Juga: Atlet Angkat Besi Depok Sabet Medali Perak di Walikota Cup Max Out 2026

Seorang anggota ormas yang turut membantu mengamankan situasi diduga juga menjadi korban.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengonfirmasi adanya insiden tersebut.