Pelaku Perusakan dan Teror Tetangga di Pancoran Mas Depok Jadi Tersangka

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi menetapkan seorang pria berinisial FAA sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan teror terhadap tetangganya di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan tersangka telah menjalani proses hukum atas dugaan perbuatannya.

“Kami tetapkan satu orang tersangka berinisial FAA dan sudah kami lakukan proses hukum,” kata Made.

Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi telah memeriksa tujuh orang saksi. Penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa pecahan pagar yang diduga berkaitan dengan peristiwa perusakan.

“Saksi sudah tujuh orang yang kami lakukan pemeriksaan. Kemudian, barang bukti pecahan pagar sudah kami sita, dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Tersangka Dijerat Pasal Perusakan dan Ancaman

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Atas dugaan perbuatannya, FAA dijerat dengan pasal terkait tindak pidana perusakan dan/atau ancaman dengan kekerasan sebagaimana disebutkan penyidik, yakni Pasal 521 KUHP dan/atau Pasal 448 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Proses hukum terhadap tersangka dilakukan setelah polisi mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.