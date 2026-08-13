Pelaku Mutilasi Mayat Dalam Karung di Depok Terjangkit HIV, Begini Penjelasan Lengkap Polisi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengungkapkan tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi di Depok, Saepullah (26), mengetahui status HIV yang dialaminya pada Februari 2026 setelah mengikuti kegiatan donor darah.

Kanit 1 Subdit Desmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra mengatakan, Saepullah mengetahui status tersebut setelah mendonorkan darah di PMI GDC Depok.

“Tersangka baru mengetahui dirinya mengidap HIV pada sekitar bulan Februari tahun ini. Ia baru mengetahui pada saat hendak mendonorkan darahnya di PMI GDC Depok,” kata Dimitri.

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Menurut Dimitri, Saepullah telah aktif mengikuti kegiatan donor darah sejak duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Pada Februari 2026, Saepullah kembali mengikuti kegiatan donor darah. Sekitar tiga minggu setelah proses donor, ia mendapat informasi bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi HIV dan kemudian menjalani pemeriksaan serta penanganan medis.

“Tersangka aktif mendonorkan darah di kegiatan acara-acara donor darah sejak menduduki bangku sekolah SMA,” ujar Dimitri.

“Pada sekitar Februari 2026, tersangka berhasil mendonorkan darah. Setelah berhasil mendonorkan darah, tiga minggu kemudian tersangka dikabarkan bahwa dirinya terindikasi terkena HIV,” sambungnya.

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