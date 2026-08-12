Polisi Buru Penjambret di Wilayah Maleber Bandung, Korban Seorang Nenek 88 Tahun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung pada Senin (10/8/2026).

Dalam kejadian tersebut, korban kehilangan kalung emas.

Kapolsek Andir, Kompol Taryono mengatakan, kejadian berawal saat korban keluar dari rumah untuk melihat suasana di luar sekitar pukul 20.15 WIB. Ia kemudian berjalan ke arah mulut gang.

"Kemudian sesampainya di depan gang ada satu pengendara kendaraan roda dua yang menghampiri korban," kata Taryono saat ditemui di Mapolsek Andir, Rabu (12/8/2026).

Pengendara yang diduga pelaku itu kemudian melancarkan aksi kejatahannya. Kalung emas yang digunakan korban diambil paksa, lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian.

"Saat itu juga korban diambil kalung emasnya," ujarnya.

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Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi guna olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi, dan mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV.

"Kami dari Polsek Andir sudah melakukan pengecekan ke TKP dan kami saat ini masih mengumpulkan bukti CCTV baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi," ucapnya.