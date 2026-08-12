Hendak Tawuran, Tiga Remaja Diamankan Polisi di Beji Depok, Celurit Disita

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengamankan tiga remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Kemiri Jaya, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Ketiga remaja tersebut diamankan setelah warga menemukan senjata tajam yang dibawa rombongan mereka. Polisi turut menyita sebilah celurit yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan tiga remaja itu telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

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"Telah diamankan tiga orang remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran," kata Hendra, Rabu (12/8/2026).

Dari tangan ketiga remaja tersebut, polisi mengamankan satu buah celurit berwarna hitam dengan gagang kayu yang dilapisi kain berwarna biru.

"Barang bukti satu buah celurit warna hitam bergagang kayu dilapis kain biru," ujar Hendra.

Hendra menjelaskan, ketiga remaja tersebut awalnya berpamitan kepada orang tua untuk bermain bersama teman-temannya.

Pada malam hari, dua remaja berinisial R dan B menghampiri MA. Ketiganya kemudian pergi menggunakan sepeda motor setelah meminta izin kepada orang tua.