Kesal Gegara Dibangunkan untuk Salat Subuh, Anak Durhaka Bunuh dan Buang Ibunya ke Sumur

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Seorang pria berinisial T (38 tahun) ditangkap Polres Kuningan setelah membunuh ibu kandungnya sendiri di kediamannya.

Pelaku T ditangkap Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Kuningan saat melarikan diri ke wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adapun pelaku nekat menghabisi nyawa ibunya pada Sabtu (8/8/2026).

Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama mengonfirmasi, penangkapan tersebut dilakukan setelah tim penyidik bergerak cepat melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan mengumpulkan bukti-bukti.

"Untuk tersangkanya sudah ditangkap kurang dari 24 jam. Sudah kami tangkap di Kabupaten Brebes oleh Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Kuningan," kata Bellen saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tindakan keji tersebut dipicu persoalan sepele. Tersangka mengaku emosi dan kesal lantaran dibangunkan oleh korban untuk menunaikan salat Subuh.

Amarah T membuta hingga tega menganiaya ibu kandungnya secara brutal menggunakan benda tumpul. Korban dihantam menggunakan palu hingga mengalami luka parah di bagian kepala.

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Tak berhenti di situ, saat korban dalam kondisi tak berdaya, tersangka dengan tega memasukkan tubuh ibunya ke dalam sumur.

"Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat salat Subuh. Dari tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur," ungkap Bellen.