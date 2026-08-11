Polisi Dalami Temuan Obat Saat Rekonstruksi Kasus Mutilasi Cipayung Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polda Metro Jaya masih mendalami kondisi kesehatan Saepullah (26), tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap K (51) di sebuah rumah kontrakan di Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Pendalaman dilakukan setelah penyidik melihat obat yang dibawa tersangka saat mengikuti rekonstruksi perkara pada Selasa (11/8).

Kanit 1 Resmob Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya menduga obat tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan informasi tersebut.

“Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV,” kata Dimitri di lokasi rekonstruksi.

Dimitri mengatakan penyidik belum dapat memastikan sejak kapan tersangka diduga mengalami kondisi kesehatan tersebut. Informasi itu masih dalam proses pendalaman.

“Kami dalami lagi nanti,” ujarnya.

Selain kondisi kesehatan tersangka, penyidik juga menyampaikan masih mendalami informasi lain yang berkaitan dengan latar belakang tersangka.

Dimitri menyebut pihaknya tengah mendalami dugaan adanya persoalan terkait perilaku seksual tersangka. Namun, informasi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai motif tindak pidana.