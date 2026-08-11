Geger! Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal dalam Tong Sampah di Sawangan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi meninggal dunia di sebuah tong sampah di depan deretan rumah toko (ruko) di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 07.20 WIB oleh seorang saksi yang sedang memungut sampah botol plastik.

Menurut Hendra, saksi kemudian membuka tong sampah berbentuk drum plastik berwarna merah. Saat mengangkat kantong plastik besar berwarna merah yang terasa cukup berat, saksi melihat bayi laki-laki dalam kondisi tidak bergerak.

“Ketika saksi membuka tong sampah dan mengangkat plastik besar warna merah yang agak berat, saksi melihat mayat bayi laki-laki yang sudah tidak bergerak atau kondisi meninggal dunia,” kata Hendra.

Setelah menemukan bayi tersebut, saksi menghubungi pihak keamanan ruko. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada kepolisian.

Hendra mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, bayi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan terbungkus kantong plastik berwarna merah di dalam tong sampah.

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Selain itu, polisi menemukan sejumlah barang di sekitar jasad bayi, antara lain kaus berwarna abu-abu, kantong belanja berwarna biru, serta plastik kemasan sabun cuci yang berada di bagian kaki bayi.

“Mayat bayi tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk penanganan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Hendra.