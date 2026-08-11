Mantan Direktur Usaha Tirta Bhagasasi Ditahan, Kejari Bekasi Ungkap Dugaan Korupsi Rp4,5 Miliar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menahan mantan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi berinisial AEZ (35) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemasangan sambungan pelanggan periode 2024-2025.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4,5 miliar.

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Semeru mengatakan AEZ ditahan untuk kepentingan proses penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Cikarang.

"Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka AEZ terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Cikarang," kata Semeru.

AEZ merupakan tersangka ketiga dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik telah menahan dua tersangka lain berinisial MSB dan RF, yang masing-masing menjabat sebagai kepala bagian pemasaran di BUMD tersebut. Keduanya telah ditahan sejak 30 Juli 2026.

Kejaksaan menduga ketiga tersangka melakukan perbuatan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maupun pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp4,5 miliar.

Semeru menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengajuan pemasangan jaringan air bersih oleh 21 calon pelanggan. Para calon pelanggan tersebut berasal dari sektor rumah tangga, perkantoran, dan usaha.

Berdasarkan hasil penyidikan, bagian pemasaran kemudian menetapkan biaya pemasangan jaringan dan sambungan pelanggan baru dengan nominal yang diduga melebihi ketentuan perusahaan.