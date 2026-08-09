Polisi Beberkan Fakta Baru di Kasus Mayat Mutilasi Dalam Karung di Depok, Singgung Soal Komunitas LGBT
jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap pria berinisial K (51) di Kota Depok, Jawa Barat.
Dalam penyelidikan, polisi menyebut terduga pelaku, Saepullah (26 tahun), mengikuti sejumlah grup di media sosial yang berkaitan dengan komunitas LGBT.
Katimsus 2 Resmob Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel mengatakan informasi tersebut diperoleh berdasarkan pendalaman terhadap aktivitas pelaku.
“Untuk hasil pendalaman dari pelaku, bagaimana kami bisa menyimpulkan merupakan penyuka sesama jenis. Yang pertama, pelaku terlibat di beberapa grup LGBT yang ada di beberapa platform, salah satunya di Facebook dan WhatsApp,” kata Breggy.
Menurut Breggy, penyidik menemukan setidaknya lima grup yang diikuti oleh pelaku dan masih melakukan pendalaman terhadap aktivitasnya di grup-grup tersebut.
“Itu ada total yang sampai saat ini kami dalami ada lima grup,” ujarnya.
Pernah Bekerja sebagai Pemotong Daging
Selain mengungkap aktivitas pelaku di media sosial, polisi juga menyampaikan sejumlah informasi mengenai latar belakang Saepullah.
Polisi mengungkap fakta baru kasus mutilasi di Depok. Saepullah disebut mengikuti lima grup di media sosial dan pernah kerja sebagai guru serta pemotong daging
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