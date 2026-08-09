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Penjelasan Polisi Soal Motif Pelaku di Kasus Jasad Mutilasi Dalam Karung di Depok

Minggu, 09 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Penjelasan Polisi Soal Motif Pelaku di Kasus Jasad Mutilasi Dalam Karung di Depok - JPNN.com Jabar
Pelaku pembunuhan dan mutilasi di Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengungkap dugaan motif di balik kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap pria berinisial K (51) di sebuah rumah kontrakan kawasan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Polisi menduga pelaku, Saepullah (26 tahun), berniat menguasai sepeda motor milik korban.

Namun, Katimsus 2 Resmob Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel menegaskan bahwa motif kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

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“Untuk motif masih dalam proses penyidikan,” kata Breggy.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku dan korban diketahui berkenalan melalui sebuah aplikasi untuk penyuka sesama jenis.

Breggy menjelaskan, sebelum kejadian, Saepullah sempat bercerita kepada temannya mengenai keinginannya memiliki sepeda motor.

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Ketika ditanya bagaimana cara mendapatkannya, pelaku disebut sempat melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan membunuh seseorang.

Polisi kemudian menemukan fakta bahwa pelaku mengetahui korban memiliki sepeda motor Honda PCX berwarna hitam. Informasi tersebut diduga menjadi pemicu niat pelaku untuk menguasai kendaraan korban.

Polisi mengungkap dugaan motif kasus pembunuhan dan mutilasi pria 51 tahun di Cipayung, Depok. Pelaku diduga mengincar sepeda motor korban.
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