Biadab! Ayah di Depok Tega Perkosa Putrinya Sendiri yang Baru Berusia 14 Tahun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial SU di Kota Depok, Jawa Barat, diamankan polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Cilodong, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan peristiwa tersebut bermula ketika korban sedang berada di kamar bersama adiknya dan bermain telepon seluler.

Menurut Hendra, pelaku kemudian masuk ke kamar dan mengajak adik korban ke ruang televisi untuk menonton. Setelah itu, pelaku kembali ke kamar dan mengunci pintu.

Di dalam kamar, korban diduga dibujuk oleh pelaku dengan iming-iming uang untuk jajan. Namun, pelaku kemudian diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

“Setelah itu pelaku melakukan aksi bejatnya dengan menyetubuhi korban,” kata Hendra.

Korban disebut mengalami kesakitan dan berusaha melarikan diri. Namun, berdasarkan keterangan polisi, pelaku tetap memaksa korban.

Setelah kejadian tersebut, pelaku memberikan uang sebesar Rp200 ribu kepada korban.