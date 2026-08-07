Pembunuhan Marbot Masjid di Purwakarta, Ditikam saat Hendak Azan

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Seorang pria yang sehari-hari bertugas sebagai marbot, AS (65 tahun), tewas bersimbah darah setelah ditikam rekannya saat hendak mengumandangkan azan Zuhur.

Peristiwa itu terjadi menjelang bada Zuhur di Masjid Al Muhajiri, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta pada Kamis (6/8/2026).

Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam mengatakan, menjelang waktu ibadah salat Zuhur, korban berangkat ke masjid untuk mengumandangkan azan. Setibanya di halaman, korban tiba-tiba ditikam oleh pelaku menggunakan senjata tajam.

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"Kejadian itu sekitar pukul 12.00 WIB. Pada saat itu korban hendak ke masjid melaksanakan azan. Namun pada saat membuka pagar, si pelaku datang dari belakang. Dari belakang tanpa ngomong apa-apa langsung melakukan penganiayaan menggunakan benda tajam," kata Febri saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (7/8).

Febri menjelaskan, pascakejadian pelaku langsung kabur, sementara korban sudah tergeletak dengan darah yang bersimbah.

"Setelah itu ada beberapa masyarakat yang datang melihat, tapi tidak melakukan apa-apa, mungkin karena pelaku memegang barang tajam, jadi hanya dilihat saja. Setelah sekian beberapa menit korban sudah tersungkur tidak bergerak, pelakunya langsung pergi," tuturnya.

Tersangka berinisial FS ditangkap satu jam setelah kejadian, dan diamankan untuk dimintai keterangan.

"Pada saat itu kami mendapat laporan dari masyarakat. Informasi awal, kami langsung datangi TKP dan mencari tahu siapa yang diduga sebagai pelakunya. Saat itu juga kami bergerak mengamankan pelaku, dan diamankan sekitar pukul 13.00 WIB," jelasnya.