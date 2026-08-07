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JPNN.com Jabar Kriminal Dalam Waktu 3 Bulan, Polda Jabar Tangkap 413 Pelaku Begal

Dalam Waktu 3 Bulan, Polda Jabar Tangkap 413 Pelaku Begal

Jumat, 07 Agustus 2026 – 17:50 WIB
Dalam Waktu 3 Bulan, Polda Jabar Tangkap 413 Pelaku Begal - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto dalam pemusnahan barang bukti puluhan ribu minuman keras (miras) dalam pengungkapan kasus kejahatan jalanan dan narkoba di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengungkap ratusan kasus kejahatan jalanan hingga tindak pidana narkotika dan obat keras tertentu selama periode Juni hingga Agustus 2026.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, langkah itu merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat yang meminta seluruh jajaran bergerak bersama menangani berbagai persoalan yang meresahkan masyarakat. 

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"Memang sasaran utamanya di Bandung Raya, tetapi kami perintahkan seluruh jajaran Jawa Barat harus bergerak secara bersamaan," kata Pipit dalam pengungkapan kejahatan jalanan dan narkoba di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Dia menjelaskan, operasi tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari kepolisian, TNI, Polisi Militer (POM), Satpol PP, hingga pemangku kepentingan lainnya.

"Yang ditampilkan merupakan hasil berbagai macam pengungkapan dan razia yang dilakukan secara kolaboratif," tuturnya.

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Selama periode tersebut, Polda Jabar mengungkap 352 kasus kejahatan jalanan dengan 413 pelaku yang diamankan.

Pengungkapan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, serta seluruh jajaran Polrestabes, Polresta, dan Polres di wilayah hukum Jawa Barat.

Sebanyak 413 pelaku kejahatan jalanan diamankan Polda Jabar dalam operasi serentak selama Juni-Agustus 2026.
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TAGS   polda jabar begal bandung aksi pembegalan peredaran narkoba pelaku begal tindak kejahatan jalanan pelaku kejahatan jalan aksi begal bandung

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