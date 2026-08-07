Cemburu Mantan Punya Pacar Baru, Pemuda di Depok Nekat Sayat Leher Penjaga Warung Pecel Madiun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok menangkap seorang pria berinisial RAN (19 tahun) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di sebuah warung Pecel Madiun di Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (4/8) dini hari.

Menurut Hendra, sebelum kejadian korban baru kembali ke warung untuk beristirahat setelah bertemu dengan kekasihnya.

Lokasi pertemuan keduanya berada di area yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara (TKP).

"Pada saat korban menutup warung, tiba-tiba ada yang menggedor pintu rolling door," kata Hendra dalam keterangannya.

Korban kemudian membuka pintu tersebut. Namun, tanpa adanya percakapan, pelaku diduga langsung menyerang korban menggunakan sebilah pisau cutter.

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"Pelaku langsung menyayat leher korban dengan sebilah pisau cutter dan langsung melarikan diri," ujarnya.

Usai mengalami luka, korban segera meminta pertolongan kepada rekannya yang berada di mess warung.