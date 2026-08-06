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Pencarian Potongan Tubuh Korban di Kali Licin Depok Terkendala Cuaca dan Arus Sungai

Kamis, 06 Agustus 2026 – 17:30 WIB
Pencarian Potongan Tubuh Korban di Kali Licin Depok Terkendala Cuaca dan Arus Sungai - JPNN.com Jabar
Potret pencarian potongan tubuh korban mutilasi di Kali Licin, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Subdirektorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Polda Metro Jaya masih melanjutkan pencarian potongan tubuh korban di kawasan Kali Licin, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (6/8).

Proses pencarian tersebut menghadapi sejumlah kendala, salah satunya akibat kondisi arus sungai yang deras.

Katimsus 2 Resmob Polda Metro Jaya, Ipda Breggy Yesaya Imanuel, mengatakan pencarian belum membuahkan hasil karena jeda waktu antara dugaan pembuangan bagian tubuh korban dan penemuan jasad sudah cukup lama.

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Menurut Breggy, jasad korban ditemukan pada 4 Agustus 2026, sedangkan berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan pembuangan potongan tubuh terjadi pada 23 Juli 2026.

"Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami. Yaitu untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026," kata Breggy kepada wartawan, Kamis (6/8).

Ia menjelaskan, selama rentang waktu tersebut wilayah sekitar lokasi sempat diguyur hujan yang menyebabkan debit dan arus sungai meningkat.

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"Jadi sudah sekitar satu minggu lebih. Kemudian selama satu minggu itu sempat terjadi hujan, sehingga arus sungai menjadi cukup deras," ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Breggy, memunculkan dugaan bahwa potongan tubuh korban kemungkinan telah terbawa arus sungai. Meski demikian, penyidik masih terus melakukan penelusuran di sekitar lokasi.

Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kendala dalam pencarian potongan tubuh korban di Kali Licin, Pancoran Mas, Depok.
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