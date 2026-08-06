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Polda Jabar Tangkap Pembuat Video AI Presiden Prabowo

Kamis, 06 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Polda Jabar Tangkap Pembuat Video AI Presiden Prabowo - JPNN.com Jabar
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam pengungkapan kasus kejahatan digital memanipulasi video AI Presiden Prabowo Subianto di Gedung Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (6/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang karyawan swasta di Kota Cimahi, berinisial FG ditangkap Polda Jawa Barat karena diduga memanipulasi gambar Presiden RI Prabowo Subianto menggunakan AI. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari laporan kepolisian pada 3 Agustus 2026.

Pelapor berinisial FSS melaporkan unggahan media sosial akun TikTok @talentastudio.id dan akun Instagram @talentastudio.id.

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Unggahan konten dalam akun tersebut yang dilaporkan pelapor ialah yang berisikan video Prabowo yang telah diedit menggunakan AI. Penampilan Prabowo diubah menggunakan AI dan menyebarkan perkataan negatif.

"Terdapat video konten AI yang memanipulasi yang menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut apabila beliau menjadi Presiden maka negara akan kacau," kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (6/8/2026).

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Ditressiber Polda Jawa Barat. Kemudian terduga pelaku berinisial FG berhasil ditangkap di daerah Surabaya, Jawa Timur.

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"Inisialnya FG," ucapnya.

Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, di antaranya satu unit handphone merek Iphone 15 pro max, satu akun TikTok, satu akun Instagram, satu gmail saweria, dan satu unit CPU. Ia menyebut pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli.

Polda Jabar menangkap FG yang diduga memanipulasi video Presiden Prabowo dengan AI. Pelaku mengaku motifnya agar kontennya viral.
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