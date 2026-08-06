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Polisi Libatkan Unit K9 dalam Pencarian Potongan Tubuh Korban di Kali Licin Depok

Kamis, 06 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Polisi Libatkan Unit K9 dalam Pencarian Potongan Tubuh Korban di Kali Licin Depok - JPNN.com Jabar
Proses pencarian potongan kaki korban mutilasi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Penyidik Subdirektorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Polda Metro Jaya membawa tersangka pembunuhan berinisial S ke kawasan Kali Licin, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pada Kamis (6/8) siang.

Lokasi tersebut diduga menjadi tempat pembuangan potongan kaki korban berdasarkan keterangan tersangka.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan sekaligus untuk membantu proses pencarian bagian tubuh korban yang hingga kini masih belum ditemukan.

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Katimsus 2 Resmob Polda Metro Jaya, Ipda Breggy Yesaya Imanuel, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga membuang tubuh korban secara terpisah di dua lokasi berbeda.

Menurut Breggy, tersangka lebih dahulu membuang bagian tubuh korban di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas. Setelah itu, tersangka kembali ke kontrakannya untuk mengambil potongan kaki korban sebelum membuangnya ke Kali Licin.

"Untuk membuangnya, awalnya pelaku setelah memotong tubuh korban, dia membuang dulu jasad badannya terlebih dahulu," kata Breggy kepada wartawan di lokasi, Kamis (6/8).

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Ia menambahkan, setelah membuang bagian pertama tubuh korban, tersangka kembali ke kontrakannya dan kemudian menuju lokasi kedua untuk membuang potongan kaki korban.

"Kemudian pelaku kembali ke kontrakan, setelah itu kembali lagi membuang jasad dari kaki di tempat yang berbeda," ujarnya.

Polda Metro Jaya membawa tersangka pembunuhan berinisial S ke Kali Licin, Pancoran Mas, Depok, untuk menunjukkan lokasi pembuangan potongan kaki korban.
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