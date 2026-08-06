Cari Potongan Tubuh Korban, Polisi Hadirkan Tersangka di Lokasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Subdirektorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi dengan melakukan pencarian bagian tubuh korban di kawasan Kali Licin, Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (6/8).

Dalam kegiatan tersebut, penyidik membawa terduga pelaku berinisial S ke lokasi untuk menunjukkan titik yang disebut sebagai tempat pembuangan bagian tubuh korban.

Pantauan di lapangan, terduga pelaku yang mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye memperagakan lokasi yang dimaksud kepada petugas.

Untuk mendukung proses pencarian, kepolisian turut mengerahkan seekor anjing pelacak jenis Deutscher Shepherd betina.

Satwa pelacak tersebut diturunkan ke area sungai guna membantu tim mencari bagian tubuh korban yang hingga kini belum ditemukan.

Kepala Tim Khusus 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Ipda Breggy Yesaya Imanuel, mengatakan pencarian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

"Hari ini kami dari Subdit Resmob melakukan penelusuran untuk mencari bagian tubuh korban yang menurut pengakuan pelaku dibuang di kawasan ini," ujar Breggy di lokasi.

Menurut Breggy, terduga pelaku mengaku membuang bagian tubuh korban dari sebuah jembatan di wilayah Pancoran Mas.