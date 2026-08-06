Pengakuan Pelaku Mutilasi di Depok Sebelum Membuang Jasad Korban ke Dalam Karung, Lengkap!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami keterangan yang disampaikan terduga pelaku dalam kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang pria berinisial K (51), yang jasadnya ditemukan dalam karung di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam pemeriksaan, terduga pelaku berinisial S (26) mengaku melakukan perbuatan tersebut seorang diri di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Belimbing, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Menurut pengakuan S kepada penyidik, korban datang ke kontrakannya pada Kamis (23/7). Ia mengklaim awalnya hanya mengajak korban mengobrol karena sedang tidak memiliki teman di tempat tinggalnya.

"Tadinya kan dia main ke rumah, terus saya cuma butuh teman buat ngobrol aja. Karena emang teman kontrakanku enggak ada juga,” kata S kepada penyidik saat dimintai keterangan.

“Saya kan cuma butuh teman, tapi dia pegang-pegang saya. Saya berontak, terus dia kaya nampar saya,” sambung S.

Terduga pelaku kemudian menyatakan situasi berubah menjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik.

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Dalam keterangannya, ia mengaku terjadi kontak fisik sebelum akhirnya mengambil sebilah pisau dari lantai bawah rumah kontrakan.

S juga mengaku menusuk korban setelah pertengkaran tersebut.