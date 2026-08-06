Walah! Pelaku Mutilasi di Depok Diduga Penyuka Sesama Jenis
jabar.jpnn.com, DEPOK - Polda Metro Jaya masih mendalami motif dalam kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi yang jasad korbannya ditemukan dalam karung di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas, Kota Depok.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap latar belakang peristiwa tersebut.
"Motif pembunuhan sedang kami dalami," ujar Budi.
Menurut Budi, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa terduga pelaku dan korban saling mengenal.
"Hubungan pelaku dan korban hanya sebatas saling mengenal, tidak lebih," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam proses penyelidikan ditemukan informasi yang masih didalami mengenai latar belakang pribadi terduga pelaku, termasuk dugaan sesama jenis.
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Namun, kepolisian belum menyatakan bahwa informasi tersebut berkaitan dengan motif tindak pidana yang sedang diselidiki.
Terduga pelaku telah diamankan aparat kepolisian di wilayah Sinarlaut, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Polisi menyebut jika pelaku mutilasi di Depok diduga merupakan penyuka sesama jenis. Begini penjelasan lengkapnya!
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