Polisi Temukan Banyak Bercak Darah di Kontrakan Pelaku Mutilasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Resmob dan Labfor Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP), di sebuah kontrakan di RT 3, RW 5 Cipayung, Kota Depok, pada Rabu (5/8).

Lokasi tersebut merupakan tempat tinggal pelaku mutilasi yang mayatnya dibungkus karung dan dibuang di tanah merah, sekaligus menjadi lokasi pelaku membunuh korban.

Panit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Iskandar mengatakan pihaknya bersama Labfor sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut.

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“Untuk tersangka, saksi dan barang bukti sudah kami amankan di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa kontrakan tersebut merupakan tempat pelaku mengeksekusi korban.

“Sampai saat ini dalam penyelidikan, iya benar,” ungkapnya.

Sementara, Kasubdit Biologi dan Serologi Puslabfor Polri, Kompol Irfan mengatakan tim laboratorium forensik turut melakukan pemeriksaan guna membantu penyidikan.

Irfan menuturkan, pihaknya benyak menemukan bercak darah di rumah kontrakan tersebut.